Щеголев Алексей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеголев Алексей Фёдоров

Щеголев Алексей Фёдоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close