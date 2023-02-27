Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1993

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1993

Отец: Виктор

Мать: Наталья

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