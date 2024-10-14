Степанова Степанида
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1883 ст.
Муж: Михайлов Карп
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Василий Семенов, Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
04.06.1886 ст.
Дочь: Карпова Агрипина
Отец ребёнка: Михайлов Карп
Рождение ребёнка
04.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Михайлов Карп
Рождение ребёнка
12.03.1893 ст.
Сын: Карпов Алексей
Отец ребёнка: Михайлов Карп
Смерть
Неизвестно