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Степанова Степанида

Место рождения

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Варыгино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1883 ст.

Муж: Михайлов Карп

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Василий Семенов, Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
04.06.1886 ст.

Дочь: Карпова Агрипина

Отец ребёнка: Михайлов Карп

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.01.1889 ст.

Сын: Кудряшев Полиевкт Карпов

Отец ребёнка: Михайлов Карп

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.03.1893 ст.

Сын: Карпов Алексей

Отец ребёнка: Михайлов Карп

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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