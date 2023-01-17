(Трофимова) Василиса Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) Василиса Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Инякина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Тушнинский Трофим Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла Трофимовна

Отец ребёнка: Тушнинский Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушнинский Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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