(Трофимова) Василиса Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Инякина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Тушнинский Трофим Иванович
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла Трофимовна
Отец ребёнка: Тушнинский Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно