Желтышева Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтышева Марфа Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кучина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Желтышев Сергей Сафронович

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтышев Сергей Сафронович

Смерть
Неизвестно
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