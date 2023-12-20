Чиркова (Васильева) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
маляр в строительной кампании
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно