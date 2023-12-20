Чиркова (Васильева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Васильева) Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
маляр в строительной кампании
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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