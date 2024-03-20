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Димешов Иван Михеев

Место рождения

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Михей Фатеев

Мать: Марья Филипова

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Гришина Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Демешов Яков Иванович

Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демишев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова

Смерть
Неизвестно
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