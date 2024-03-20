Димешов Иван Михеев
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Михей Фатеев
Мать: Марья Филипова
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Гришина Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Димешова Параскева Абрамова
Смерть
Неизвестно