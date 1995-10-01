Никитина (Требушевская) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.03.1926
Дата смертиОколо 01.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Данил Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.10.1995