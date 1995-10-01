Никитина (Требушевская) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Требушевская) Мария Егоровна

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Место рождения

Шупени, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 08.03.1926

Дата смерти

Около 01.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Шупени, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Данил Макарович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Данил Макарович

Смерть
Около 01.10.1995
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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