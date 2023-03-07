Дааев Мурат Алиевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1970
Отец: Дааев Али Магомедович
Рождение ребёнка
19.11.1994
Дочь: Дааева Дженнет Муратовна
Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна
Рождение ребёнка
18.05.1999
Дочь: Дааева Юлдуз Муратовна
Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна
Рождение ребёнка
10.02.2005
Дочь: Дааева Рашия Муратовна
Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна