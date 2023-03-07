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Дааев Мурат Алиевич

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Место рождения

Атланаул, Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

26.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1970

Отец: Дааев Али Магомедович

Мать: Юсупаева Мадинат Юсупаевна

Атланаул, Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
19.11.1994

Дочь: Дааева Дженнет Муратовна

Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна

Атланаул, Буйнакский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.05.1999

Дочь: Дааева Юлдуз Муратовна

Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна

Рождение ребёнка
10.02.2005

Дочь: Дааева Рашия Муратовна

Мать ребёнка: Дааева Апай Багавутдиновна

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