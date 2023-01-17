- Анисья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Бакулина Маремьяна Степановна
Отец ребёнка: Бакулин Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно