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- Анисья Фёдоровна

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Бакулин Иона Степанович

Отец ребёнка: Бакулин Степан Михайлович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Бакулина Маремьяна Степановна

Отец ребёнка: Бакулин Степан Михайлович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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