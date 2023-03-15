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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кулешова Варвара
Отец ребёнка: Алексей
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анагностопулос Клавдия
Отец ребёнка: Алексей
г. Гагра, Республика Абхазия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексей