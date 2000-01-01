Аленин Родион Тимофеевич
Место рождениясело Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Дата рождения05.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1830
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аленин Николай Родионович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно