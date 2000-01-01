Аленин Родион Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАленин Родион Тимофеевич

Аленин Родион Тимофеевич

avatar

Место рождения

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии

Дата рождения

05.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1830

Отец: Аленин Тимофей Иванович

Мать: Оленина Наталья Силверстовна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аленин Илья Родионович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аленин Николай Родионович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close