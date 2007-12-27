Евтушенко Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Евтушенко Трофим Степанович
Мать: Евтушенко Фиодосия
Рождение ребёнка
21.12.1938
Дочь: Тупицина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Евтушенко Марфа Мефодеевна
Алтайский край .с Веселоярск
Рождение ребёнка
20.08.1940
Дочь: Сыропятова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Евтушенко Марфа Мефодеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943