Евтушенко Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Григорий Трофимович

Евтушенко Григорий Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Евтушенко Трофим Степанович

Мать: Евтушенко Фиодосия

Рождение ребёнка
21.12.1938

Дочь: Тупицина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Алтайский край .с Веселоярск
Рождение ребёнка
20.08.1940

Дочь: Сыропятова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close