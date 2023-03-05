Горшков Александр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Александр Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Карп Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Машкина Галина Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Грачёва Нина Александровна

Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.10.1962

Сын: Горшков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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