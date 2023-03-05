Горшков Александр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Карп Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Машкина Галина Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Грачёва Нина Александровна
Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1962
Сын: Горшков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Горшкова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно