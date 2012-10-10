Болдина (Овчинникова) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения16.08.1924
Дата смерти10.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924
Рождение ребёнка
30.01.1947
Дочь: Гагарина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич
Бракосочетание
10.02.1947
Рождение ребёнка
16.09.1949
Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
24.05.1960
Дочь: Сычева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич
Смерть
10.10.2012