Болдина (Овчинникова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдина (Овчинникова) Валентина Константиновна

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Место рождения

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.08.1924

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1924

Отец: Овчинников Константин Дмитриевич

Мать: Овчинникова Зинаида Васильевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1947

Дочь: Гагарина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич

Бракосочетание
10.02.1947

Муж: Болдин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
16.09.1949

Сын: Болдин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1960

Дочь: Сычева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Болдин Иван Георгиевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
10.10.2012
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