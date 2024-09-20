Катанкина (Недосейкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанкина (Недосейкина) Мария Ивановна

Место рождения

Назарьево, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Иван Николаев

Мать: не указана

Назарьево, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Катанкин Василий Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2107, стр. 99 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2107/
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.

Дочь: Катанкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3211, стр. 10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3211/
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Дочь: Катанкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3220, стр. 12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3220/
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.

Дочь: Катанкина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3605, стр. 323 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3605/
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.

Сын: Катанкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович

Афанасово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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