Катанкина (Недосейкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Иван Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2107, стр. 99 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2107/
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.
Дочь: Катанкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3211, стр. 10 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3211/
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Дочь: Катанкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3220, стр. 12 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3220/
Рождение ребёнка
25.07.1907 ст.
Дочь: Катанкина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3605, стр. 323 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3605/
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.
Сын: Катанкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Катанкин Василий Прохорович
Смерть
Неизвестно