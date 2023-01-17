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Поляков Павел

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Место рождения

с.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

20.02.1922

Дата смерти

22.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922

Отец: Поляков Павел

Мать: Полякова Степанида

с.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1946

Сын: Поляков Виктор

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.08.1948

Дочь: Репникова Мария

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.06.1950

Сын: Поляков Николай

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Юрасова Любовь

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Поляков Иван

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Деганова Нина

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.10.1959

Дочь: Шитова Анна

Мать ребёнка: Полякова Александра

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
22.08.1984
Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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