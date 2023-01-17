Поляков Павел
Место рожденияс.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения20.02.1922
Дата смерти22.08.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922
Отец: Поляков Павел
Мать: Полякова Степанида
с.Старая Федоровка, Лем-Майданская волость, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1946
Сын: Поляков Виктор
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
18.08.1948
Дочь: Репникова Мария
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
24.06.1950
Сын: Поляков Николай
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Юрасова Любовь
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
07.05.1954
Сын: Поляков Иван
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Деганова Нина
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
25.10.1959
Дочь: Шитова Анна
Мать ребёнка: Полякова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
22.08.1984
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно