Комарова (Тупицина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Тупицина) Александра

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Место рождения

Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупицин Фёдор Михайлович

Мать: Тупицина Матрёна Григориевна

Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Комаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Вячеслав

Отец ребёнка: Комаров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Василий

Смерть
Неизвестно
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