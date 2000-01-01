Комарова (Тупицина) Александра
Место рожденияКулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Кулагино, Хвостиковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Комаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Вячеслав
Отец ребёнка: Комаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Василий
Смерть
Неизвестно