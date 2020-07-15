Латыпов Марат Хатизович 14.12.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Латыпов Марат Хатизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1975

Дата смерти

15.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1975

Отец: Латыпов Хатиз

Мать: Латыпова Азия Хутшовна

Рождение ребёнка
11.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латыпова Марина Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
15.07.2020

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