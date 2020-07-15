Латыпов Марат Хатизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1975
Дата смерти15.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1975
Отец: Латыпов Хатиз
Мать: Латыпова Азия Хутшовна
Рождение ребёнка
11.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латыпова Марина Васильевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
15.07.2020