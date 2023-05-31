Пожидаева Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаева Марина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ск
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1984

Отец: Пожидаев Сергей

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клепиков Дмитрий Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клепиков Дмитрий Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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