Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1880 ст.

Муж: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Мекумянов Петр Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
21.12.1882

Дочь: Мекумянова Мария Гаврильевна

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: Мекумянова Татьяна Гаврильевна

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
27.08.1890 ст.

Сын: Мекумянов Иван Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
20.07.1893 ст.

Сын: Мекумянов Михаил Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
08.09.1894 ст.

Сын: Мекумянов Николай Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.

Сын: Мекумянов Дмитрий Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
20.10.1902

Дочь: Прасковья Гаврильевна

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Дочь: Мекумянова Мария Гаврильевна

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Смерть
Неизвестно

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