Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мекумянов Петр Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Дочь: Мекумянова Мария Гаврильевна
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Дочь: Мекумянова Татьяна Гаврильевна
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Сын: Мекумянов Иван Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Сын: Мекумянов Михаил Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Сын: Мекумянов Николай Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Сын: Мекумянов Дмитрий Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Дочь: Прасковья Гаврильевна
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Дочь: Мекумянова Мария Гаврильевна
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)