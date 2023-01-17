Калинкина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Костина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинкин Фёдор

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1897

Дочь: Костина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинкин Фёдор

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саркисова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Калинкин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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