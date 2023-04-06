Schneerson (Rodniansky) Sarra
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Rodniansky Abram Itsko
Мать: Rodniansky Stera
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Stera
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
19.05.1899
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Schneerson Israel
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Shulman Maria
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Dashkevich Anna
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
08.02.1908
Сын: Schneerson Zalman
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Revekka
Отец ребёнка: Schneerson Gilya
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно