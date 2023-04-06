Schneerson (Rodniansky) Sarra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schneerson (Rodniansky) Sarra

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Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

1897 г.р.
1899 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Rodniansky Abram Itsko

Мать: Rodniansky Stera

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Stera

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.05.1899

Сын: Schneerson Ber (Boris)

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Schneerson Israel

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Shulman Maria

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Dashkevich Anna

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Schneerson Zalman

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Revekka

Отец ребёнка: Schneerson Gilya

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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