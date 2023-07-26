Авдотья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федосеевич
Смерть
Неизвестно