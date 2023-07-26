Авдотья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федосеевич

Смерть
Неизвестно

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