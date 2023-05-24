Мутаев Нариман Гусейнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутаев Нариман Гусейнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутаев Гусейн Нариманович

Мать ребёнка: Гаджиева Тамара Измутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутаев Даньял Нариманович

Мать ребёнка: Гаджиева Тамара Измутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаджиева Тамара Измутдиновна

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