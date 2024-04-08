Ульяна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Фёдор Дмитриев
Мать: Капитолина Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Смерть
Неизвестно