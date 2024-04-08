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Ульяна Фёдорова

Место рождения

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Фёдор Дмитриев

Мать: Капитолина Денисова

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семёнов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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