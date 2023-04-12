Кряжев Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти1987
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987