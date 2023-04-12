Кряжев Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжев Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кряжев Борис Иванович

Мать: Глубоких Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987
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