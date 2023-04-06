Сафонов Иван Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1913
Дата смерти16.03.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1913
Бракосочетание
18.08.1946
Рождение ребёнка
05.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова Лидия Григорьевна
Смерть
16.03.1985
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище