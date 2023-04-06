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Сафонов Иван Евгеньевич

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Место рождения

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1913

Дата смерти

16.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1872 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1913

Отец: Сафонов Евгений Данилович

Мать: Сафонова Аграфена Яковлевна

Старухи, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.08.1946

Жена: Сафонова Лидия Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Лидия Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Лидия Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.03.1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Большеохтинское кладбище
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