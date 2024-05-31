Милантьева Прасковья Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1897
Муж: Милантьев Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1905
Дочь: Петушкова (Милантьева) Пелагея
Отец ребёнка: Милантьев Алексей
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: (Милантьева) Ефросинья
Отец ребёнка: Милантьев Алексей
Смерть
Неизвестно