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Милантьева Прасковья Арсеньевна

Место рождения

Капорки, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Капорки, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
14.06.1897

Муж: Милантьев Алексей

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Дочь: Петушкова (Милантьева) Пелагея

Отец ребёнка: Милантьев Алексей

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: (Милантьева) Ефросинья

Отец ребёнка: Милантьев Алексей

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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