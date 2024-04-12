Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Калафат Вера Федоровна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно