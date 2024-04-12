Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Федор Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна

Бракосочетание
До 1844

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Калафат Вера Федоровна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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