Орлов Фадей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Фадей Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Орлов Кондратий Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Малова Ксения Фадеевна

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Орлов Григорий Фадеевич

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Орлов Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Фадеевна

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Авдотья Софоньевна

Смерть
1733
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