Орлов Фадей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Орлов Кондратий Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Малова Ксения Фадеевна
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Орлов Иван Фадеевич
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Фадеевна
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Софоньевна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1733