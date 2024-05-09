Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич С 1847 по 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1850 по 1851 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1880 по 1881

Сын: Шестаков Александр

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Дочь: Шестакова Апполинария

Мать ребёнка: Шестакова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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