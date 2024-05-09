Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1847 по 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881
Сын: Шестаков Александр
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Дочь: Шестакова Апполинария
Мать ребёнка: Шестакова Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно