Ксения Фиофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фиофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.01.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диомид Анисимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дария Диомидовна

Отец ребёнка: Диомид Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Диомидовна

Отец ребёнка: Диомид Анисимович

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Василий Диомидович

Отец ребёнка: Диомид Анисимович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Марфа Диомидовна

Отец ребёнка: Диомид Анисимович

Смерть
13.01.1899 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.01.1899 Чермы жена Ксения Филатовна 60 Чермы муж крестьянин Диомид Анисимович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFCY?i=342&cat=754352

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