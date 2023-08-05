Ксения Фиофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти13.01.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диомид Анисимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дария Диомидовна
Отец ребёнка: Диомид Анисимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Диомидовна
Отец ребёнка: Диомид Анисимович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Василий Диомидович
Отец ребёнка: Диомид Анисимович
Рождение ребёнка
28.06.1862
Дочь: Марфа Диомидовна
Отец ребёнка: Диомид Анисимович
Смерть
13.01.1899 ст.
Афанасьевская церковь 13.01.1899 Чермы жена Ксения Филатовна 60 Чермы муж крестьянин Диомид Анисимович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HFCY?i=342&cat=754352