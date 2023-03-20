Овчинникова (Душечкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Душечкина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1919

Отец: Душечкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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