Овчинникова (Душечкина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1919
Отец: Душечкин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно