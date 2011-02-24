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Артыкова Вероника Руслановна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

24.02.2011

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2011

Отец: Артыков Руслан Рустамович

Мать: Захарова Анна Викторовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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