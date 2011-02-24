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Артыкова Вероника Руслановна
Артыкова Вероника Руслановна
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
24.02.2011
Пол
Женский
Отец
Артыков Руслан Рустамович
1983 г.р.
Мать
Захарова Анна Викторовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2011
Отец:
Артыков Руслан Рустамович
Мать:
Захарова Анна Викторовна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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