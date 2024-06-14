Петрова (Иванова) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1872 ст.
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872 ст.
Отец: Иванов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1893 ст.
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Сын: Петров Севастьян Маркианович
Отец ребёнка: Петров Маркиан Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.05.1907 ст.
Сын: Петров Константин Маркианович
Отец ребёнка: Петров Маркиан Кондратьевич
Смерть
1934
Парфино, Парфинский район, Новгородская область