Петрова (Иванова) Ефимия Васильевна 20.06.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Иванова) Ефимия Васильевна

Петрова (Иванова) Ефимия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1872 ст.

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872 ст.

Отец: Иванов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1893 ст.

Муж: Петров Маркиан Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Сын: Петров Севастьян Маркианович

Отец ребёнка: Петров Маркиан Кондратьевич

Аглонас, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Рождение ребёнка
22.05.1907 ст.

Сын: Петров Константин Маркианович

Отец ребёнка: Петров Маркиан Кондратьевич

Аглонас, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Смерть
1934
Парфино, Парфинский район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.