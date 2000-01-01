Логинова Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Давид Александрович

Отец ребёнка: Логинов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Логинов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Александр Андреевич

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