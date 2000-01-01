Логинова Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Давид Александрович
Отец ребёнка: Логинов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Логинов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно