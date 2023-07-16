Рослякова (Сапрыкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослякова (Сапрыкина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.01.1915

Дата смерти

17.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1915

Отец: Сапрыкин Иван Дмитриевич

Мать: Сапрыкина Мария Тихоновна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росляков Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
12.12.1937

Сын: Рослякова Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.09.1940

Дочь: Братских (Рослякова) Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
18.11.1951

Дочь: Чурилова (Рослякова) Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович

Смерть
17.05.1990
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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