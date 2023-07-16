Рослякова (Сапрыкина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.01.1915
Дата смерти17.05.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1937
Сын: Рослякова Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
24.09.1940
Дочь: Братских (Рослякова) Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
18.11.1951
Дочь: Чурилова (Рослякова) Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Росляков Семён Гаврилович
Смерть
17.05.1990
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область