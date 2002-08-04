Жукова (Иванова) Августа Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1910
Дата смерти04.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1910
Рождение ребёнка
18.06.1935
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Смерть
04.08.2002