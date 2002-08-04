Жукова (Иванова) Августа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Иванова) Августа Ивановна

Жукова (Иванова) Августа Ивановна

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.11.1910

Дата смерти

04.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1910

Отец: Иванов Иван Михайлович

Мать: Иванова (Макшакова) Ксения Ивановна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1935

Сын: Жуков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Жуков Николай Петрович

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Смерть
04.08.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.