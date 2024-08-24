Григорьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Василий

Григорьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1808 ст.

Жена: Филиппова Арина

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
ф.48 оп.1 д.218 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1811 ст.

Сын: Васильев Николай

Мать ребёнка: Филиппова Арина

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
ф.48 оп.1 д.218 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Васильев Семен

Мать ребёнка: Филиппова Арина

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Васильев Борис

Мать ребёнка: Филиппова Арина

Стойловка, Ямская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.