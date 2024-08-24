Григорьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1808 ст.
Жена: Филиппова Арина
ф.48 оп.1 д.218 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1811 ст.
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: Филиппова Арина
ф.48 оп.1 д.218 Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Васильев Семен
Мать ребёнка: Филиппова Арина
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Васильев Борис
Мать ребёнка: Филиппова Арина
Смерть
Неизвестно