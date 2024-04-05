Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиОколо 1880
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Modzelewski Jan
Мать: Modzelewska Julia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kurmanowski Józef
Бракосочетание
11.06.1855
Муж: Markowski Jan
Wąsewo akt 11/1855
Рождение ребёнка
30.05.1857
Сын: Markowski Piotr
Отец ребёнка: Markowski Jan
Wąsewo akt 52/1857
Рождение ребёнка
28.11.1859
Дочь: Gruszczyńska (Markowska) Katarzyna
Отец ребёнка: Markowski Jan
Brzezienko/Wąsewo akt 129/1859
Смерть
Около 1880
Komorowo/Ostrów Maz