Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kurmanowska,Markowska (Modzelewska) Łucja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Около 1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Modzelewski Jan

Мать: Modzelewska Julia

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kurmanowski Józef

Бракосочетание
11.06.1855

Муж: Markowski Jan

Wąsewo akt 11/1855
Рождение ребёнка
30.05.1857

Сын: Markowski Piotr

Отец ребёнка: Markowski Jan

Wąsewo akt 52/1857
Рождение ребёнка
28.11.1859

Дочь: Gruszczyńska (Markowska) Katarzyna

Отец ребёнка: Markowski Jan

Brzezienko/Wąsewo akt 129/1859
Смерть
Около 1880
Komorowo/Ostrów Maz

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