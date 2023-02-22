Юдин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1959
Дата смерти22.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1980
Дочь: Юдина Жанна Алексеевна
Мать ребёнка: Юдина (Довыдович) Галина Григорьевна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.03.1991
Дочь: Джонстон (Юдина) Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Юдина (Титова) Ольга Николаевна
Смерть
22.02.2023