Юдин Алексей Васильевич 23.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1959

Дата смерти

22.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: Юдин Василий Федорович

Мать: Юдина (Куликова) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина (Довыдович) Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина (Титова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1980

Дочь: Юдина Жанна Алексеевна

Мать ребёнка: Юдина (Довыдович) Галина Григорьевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.03.1991

Дочь: Джонстон (Юдина) Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Юдина (Титова) Ольга Николаевна

Смерть
22.02.2023

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