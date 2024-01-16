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Стрельчиков Вячеслав Ефимович

Место рождения

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.06.1942

Дата смерти

23.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1942

Отец: Стрельчиков Ефим Семёнович

Мать: Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельчикова (Печёнкина) Лидия Михайловна

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
23.12.1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Авария на дороге

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