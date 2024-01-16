Стрельчиков Вячеслав Ефимович
Место рождения
Дата рождения19.06.1942
Дата смерти23.12.1982
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1942
Рождение ребёнка
14.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельчикова (Печёнкина) Лидия Михайловна
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
23.12.1982
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Авария на дороге