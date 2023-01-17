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Бенкендорф Александр Христофорович

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Место рождения

г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии

Дата рождения

04.07.1782

Дата смерти

23.09.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1782
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.09.1844
близ о. Даго (Хийумаа)
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