Бенкендорф Александр Христофорович
Место рожденияг. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Дата рождения04.07.1782
Дата смерти23.09.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1782
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.09.1844
близ о. Даго (Хийумаа)