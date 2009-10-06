Луценко Тимур Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Тимур Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2009

Отец: Луценко Сергей Сергеевич

Мать: не указана

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