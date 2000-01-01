Шалагина (Бахтина) Фаина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Валентин
Мать: Бахтина Нина
Рождение ребёнка
02.10.1980
Дочь: Шалагина Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич