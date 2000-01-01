Шалагина (Бахтина) Фаина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагина (Бахтина) Фаина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Валентин

Мать: Бахтина Нина

Рождение ребёнка
02.10.1980

Дочь: Шалагина Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Шалагин Леонид Аркадьевич

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