Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иван Алексеевич
Мать: Катерина Степановна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Залешин Елисей Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михайло Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Залешин Константин Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна
Смерть
1817