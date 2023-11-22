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Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Катерина Степановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Залешин Фёдор Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Залешин Елисей Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Михайло Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Залешин Константин Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья (?) Иевлевна

Смерть
1817
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