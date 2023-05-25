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Неудахин Петр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Неудахина) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
11.12.1955

Сын: Неудахин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Неудахин Борис Петрович

Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно

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