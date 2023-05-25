Неудахин Петр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Неудахина) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1955
Сын: Неудахин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Неудахина (Фатеева) Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно