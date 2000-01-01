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Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1746 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1681 и 1683 г.р.

Дети

Между 1718 и 1720 г.р.
Между 1725 и 1727 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1718 и 1720 ст.

Сын: Емельян Никифоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Между 1725 и 1727 ст.

Сын: Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
До 1746 ст.
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