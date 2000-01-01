Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1746 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1720 ст.
Сын: Емельян Никифоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1727 ст.
Сын: Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
До 1746 ст.