Тарасенкова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1912
Дочь: Тарасенкова Мария Мироновна
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасенков Иван Миронович
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тарасенков Павел Миронович
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
17.11.1927
Дочь: Тарасенкова Надежда Мироновна
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенкова Таисия Мироновна
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенкова Наталья Мироновна
Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович
Смерть
1939