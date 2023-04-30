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Тарасенкова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1912

Дочь: Тарасенкова Мария Мироновна

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасенков Иван Миронович

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тарасенков Павел Миронович

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
17.11.1927

Дочь: Тарасенкова Надежда Мироновна

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенкова Таисия Мироновна

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенкова Наталья Мироновна

Отец ребёнка: Тарасенков Мирон Михайлович

Смерть
1939
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: не указана

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